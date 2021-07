Srčno upa, da bi uspelo tudi košarkarjem

Tina Trstenjak in Ana Velenšek sta na prejšnjih poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru navdušili z zlato in bronasto kolajno. Zdaj sta z mislimi že povsem pri Tokiu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na seznamu trije od štirih dobitnikov kolajn iz Ria

Olimpijske igre Tokio Foto Oks

Slovenski seznam s športniki in športnicami, ki bodo branili naše barve na bližnjih olimpijskih igrah v Tokiu (med 23. julijem in 8. avgustom), se dopolnjuje skorajda iz dneva v dan. Letalsko vozovnico za japonsko prestolnico si je včeraj priborila še atletinja, ki je izpolnila normo v teku na 5000 metrov.Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so na včerajšnji seji v Ljubljani potrdili 41 potnikov v Tokio. Vendar pa to še ni končna številka naših tekmovalcev na igrah 32. olimpijade moderne dobe. Ob peščici športnikov, ki še čakajo oziroma upajo na to, da bodo prejeli posebna vabila za nastop v glavnem mestu Japonske, bi se lahko slovenska olimpijska odprava še izdatno okrepila, če bi na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu podvig uspel tudi naši moški izbrani vrsti v košarki. Za zdaj ji kaže odlično: potem ko so& Co. v sredo odpihnili z igrišča Angolce, so včeraj visoko premagali še Poljake.»Verjamem, da se bodo ob tako zavzeti igri, kakršno so prikazali v uvodnih dveh tekmah na turnirju v Litvi, uvrstili na največjo športno prireditev. Ob kakovosti, znanju in srcu, ki ga imajo in je v tej zgodbi tudi najpomembnejše, bi bil zelo razočaran, če bi jim spodletelo. A je po drugi strani tudi res, da imajo gostitelji Litovci v boju za prvo mesto, ki edino prinaša želeno vstopnico za olimpijske igre, prednost domačega terena in tako podporo svojih navijačev, kar ni zanemarljivo,« je presodil, predsednik OKS, ki si srčno želi, da bi izbrancem selektorja Aleksandra Sekulića vendarle uspel zgodovinski uspeh in bi se tako Slovenija v Tokiu predstavila tudi v ekipnem športu.»Med vsemi kolektivnimi panogami so nas doslej na poletnih OI zastopali le rokometaši, in to trikrat: v Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016. Škoda, da v kvalifikacijah letos ni uspelo odbojkarjem, ki bi si zaslužili nastop v Tokiu. To so navsezadnje dokazali tudi z odličnimi predstavami v nedavni ligi narodov, v kateri so s četrtim mestom potrdili, da spadajo v svetovni vrh,« je poudaril prvi mož OKS, ki ocenjuje, da je več slovenskih športnikov sposobnih na Japonskem seči po odmevnih uvrstitvah, števila kolajn pa ni želel napovedati, saj noče našim adutom nalagati dodatnega pritiska.S prejšnjih poletnih OI v Riu se je naše zastopstvo vrnilo s štirimi odličji. Z najžlahtnejšo je zasijala judoistka, ki se je ovenčala z naslovom olimpijske prvakinje v slovenski paradi kategoriji do 63 kilogramov, v kateri je bila štiri leta pred tem v Londonu zlata tudi njena klubska kolegica(zdaj tudi). Na spektaklu v Braziliji so se od naših asov na zmagovalni oder povzpela še srebrni kajakašin jadralec, žlahtno kovino pa si je izbojevala tudi bronasta judoistka(do 78 kg). S Trstenjakovo, Velenškovo in Kauzerjem so si sicer kar trije naši dobitniki odličij zagotovili nastope tudi v Tokiu.