Srebrne puščice kot iz vesolja

Čez dober teden se bo v Bahrajnu začela nova sezona formule 1, največ prahu pa med testiranji dviga izgled novega Mercedesovega dirkalnika W13, ki vsebuje tudi materiale iz vesoljskega programa.

Posebej nenavadna so skoraj nevidna (stealth) stranska krilca, ki izgledajo kot plavuti in naj bi omogočala boljše hlajenje motorja ter oprijem. Mercedes, ki je lani osvojil naslov konstruktorskega prvaka, čeprav je bil Lewis Hamilton drugi, je tarča napadov konkurence, posebej Ferrarija in Red Bulla.

Mercedes si veliko obeta od modela W13. FOTO: F1 Live

Toda šef moštva Toto Wolff samo odmahne z roko in trdi, da je dirkalnik povsem v skladu z novim pravilnikom, ki je sicer močno spremenjen. »Nove regulative so razširile možnost inovacij in mi smo zavihali rokave, vse je šlo tudi skozi strog nadzor Fie (Mednarodna avtomobilistična zveza), zato ne vem, v čem je težava,« je dejal Wolff, ki želi s Hamiltonom in novim voznikom Georgeom Russlom ponovno osvojiti naslov svetovnega prvaka, potem ko mu ga je lani v čudnih okoliščinah vzel Max Verstappen.

Mercedes sicer na četrtkovem testiranju ni blestel (5. in 8. čas), toda preverjali so predvsem vzdržljivost in niso pritiskali na polno, to naj bi britanska dirkača storila zadnji dan v nedeljo. Sezona 2022 sicer predstavlja začetek nove dobe v formuli 1, začele bodo veljati radikalne spremembe, ki so zaradi pandemije covida-19 prišle z enoletno zamudo.