Štiri leta in 10 mesecev zapora za prvoobtoženega v aferi Aderlas

Štiri leta in 10 mesecev zapora je regionalno sodišče v Münchnu prisodilo prvoobtoženemu v dopinški aferi Aderlas. Afera je izbruhnila predlani na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v avstrijskem Seefeldu, glavni obtoženi pa je erfurtski zdravnik Mark Schmidt, ki poleg tega še tri leta ne bo smel opravljati svojega poklica. Dvainštiridesetletni Schmidt bo moral za dopinške kršitve med letoma 2011 in 2019 plačati še 158.000 evrov kazni v procesu, ki se je začel septembra lani in je največji po letu 2015, ko so v Nemčiji sprejeli protidopinško zakonodajo.



Mark Schmidt je že septembra lani priznal krivdo, njegovi zagovorniki so zanj predlagali triletno zaporno kazen, s tem pa skorajšnjo svobodo. Tožilstvo je predlagalo kazen petih let in pol zapora zaradi dopinških prekrškov in kršitve zakonodaje, ki ureja delo zdravnikov, povezanih tudi z olimpijskimi igrami leta 2018 in 2016, svetovnimi prvenstvi ter kolesarsko dirko po Franciji leta 2018.



»Nase vzamem vsa napačna dejanja. Prevzemam vso odgovornost in obžalujem, da sem preostale štiri obtožene spravil v tak položaj. Neskončno mi je žal,« je pred tednom dni na zadnji obravnavi pred današnjim izrekom sodbe dejal Mark Schmidt, ki je bil v priporu od februarja 2019.

Vpleteno 23 športnikov iz osmih držav

Dva od štirih soobtoženih v tem procesu, Dirk Q. in medicinska sestra Diana S., sta dobila zaporni kazni dveh let in štirih mesecev ter leta dni in štirih mesecev zapora. Preostala dva, oče Marka Schmidta in Sven M., sta dobila denarni kazni 6560 in 9900 evrov. Vsi obtoženi se na kazen sicer lahko še pritožijo.



Avstrijski in nemški policisti so SP v Seefeldu izkoristili za protidopinško akcijo in so po racijah v nadaljevanju razkrinkali združbo, ki je športnike zalagala s prepovedanimi poživili. Potrdili so vpletenost najmanj 23 športnikov iz osmih držav. Osrčje zgodbe sestavlja že imenovani nemški zdravnik za športno medicino zaradi uporabe krvnega dopinga in drugih prepovedanih sredstev.

Brez javnega razkritja

Obsojeni zdravnik naj bi z najmanj četverico pomočnikov športnikom pomagal predvsem z nedovoljenimi transfuzijami krvi. V torek je avstrijski kolesar Stefan Denifl, povezan s to afero, dobil dveletno zaporno kazen. Sicer pa, v nasprotju s pričakovanji organov za boj proti prepovedanim poživilom, med sojenjem v Münchnu niso bila javno objavljena druga velika športna imena.

Zaradi povezav v aferi je mednarodna kolesarska zveza Uci slovenska kolesarja Boruta Božiča in Kristijana Korena 9. oktobra 2019 kaznovala z dveletno prepovedjo nastopanja.



Med športniki, ki so jih ujeli v operaciji Aderlass oziroma »operaciji puščanja krvi«, so bili še nekateri znani kolesarji, kot so Danilo Hondo, Alessandro Petacchi in Hrvat Kristijan Đurasek. Jedro osumljenih sodelovanja z zdravnikom so sestavljali smučarji tekači na čelu z Avstrijcem Johannesom Dürrom, ki je afero razkril v intervjuju in dobil 15-mesečno pogojno zaporno kazen. Med njimi pa so bili tudi Kazahstanec Aleksej Poltoranin ter Estonca Karel Tämmjarv in Andreas Veerpalu.

