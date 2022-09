Stožice v pričakovanju prihoda najbolj vročega nogometaša na svetu

V Berlinu se je sinoči spustil spustil zastor na evropsko prvenstvo v košarki, ki ga slovenski ljubitelji športa zaradi četrtfinalnega izpada naše reprezentance ne bomo ohranili v najlepšem spominu. Toda življenje teče dalje in športno kolesje se z vso hitrostjo vrti naprej. Že v tem tednu bodo slovenski športniki lovili nove uspehe na mednarodnih prizoriščih.

V Račicah na Češkem se je včeraj začelo svetovno prvenstvo v veslanju, na katerem Slovenijo ob lahkem skifistu Rajku Hrvatu zastopajo še Filip-Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek v enojcih ter Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu, v daljnem Wollongongu v Avstraliji pa se med seboj merijo najboljši kolesarji in kolesarske na svetu. Ljubitelji (tega) športa pri nas že pogledujejo proti članski cestni dirki (v noči s sobote na nedeljo po srednjeevropskem času), na kateri bo Tadej Pogačar spet glavni slovenski adut za odmevnejši dosežek.

Jutri (20) se bo v Mariboru naša reprezentanca v futsalu v kvalifikacijah za SP 2024 pomerila z izbrano vrsto Črne gore, pojutrišnjem (18.45) pa bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško v ligi prvakov gostili zvezdnike Kiela.

Tadej Pogačar bo poskušal dobro pripravljenost unovčiti na cestni dirki v Wollongongu. FOTO: William West/AFP

V četrtek zvečer bo zelo živahno na evropskih nogometnih štadionih, saj bo na sporedu deset tekem v ligi narodov. Med njimi kaže posebej izpostaviti obračune Hrvaška – Danska, Francija – Avstrija, Belgija – Wales in Poljska – Nizozemska. V petek bosta v središču pozornosti zlasti tekmi Italija – Anglija in Nemčija – Madžarska, hokejisti SŽ Olimpije bodo v ICEHL gostovali pri Fehervarju, v Škofji Loki pa bo zvečer (20.15) superpokal v košarki med Cedevito Olimpijo in Helios Suns.

V soboto (18) bodo na svoj račun pri nas prišli nogometni navdušenci, saj bo slovenska reprezentanca v ligi narodov v Stožicah gostila Norveško z izjemnim Erlingom Haalandom na čelu, rokometašice Krima Mercatorja pa bodo skušale v ligi prvakinj v gosteh ugnati Banik Most. V nedeljo bo že zjutraj (po našem času) motociklistična dirka za SP v Motegiju, ljubljanski hokejisti bodo v ICEHL doma (17.30) prekrižali palice z igralci celovškega KAC, v Velenju pa se bo ob 18. uri začel še veliki slovenski rokometni derbi med Gorenjem in Celjem PL.