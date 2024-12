Švedu lovorika, Pogačarju veliko glasov

Mednarodno združenje športnih novinarjev (AIPS) je izbralo najboljša športnika v letu 2024. V glasovanju 518 novinarjev iz 111 držav sta največ glasov dobila ameriška telovadka Simone Biles v ženski konkurenci in švedski skakalec s palico Armand Duplantis. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil tretji.

Simone Biles že dolgo blesti v svetu gimnastike. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Bilesova, ki je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila tri zlate in srebrno kolajno, je v glasovanju dobila 703 točke in še petič dobila to priznanje. Druga je bila španska nogometašica Aitana Bonmati (337), tretja pa šprinterka iz Svete Lucije Julien Alfred (263), zlata na OI v teku na 100 m in srebrna na 200 m.

Armand Duplantis premika mejnike v skoku s palico. FOTO: Yves Herman/Reuters

Šved, ki je prevladoval in premikal rekordno znamko v skoku s palico, trenutno ta znaša 6,26 metra, je v moški konkurenci dobil 603 točke. Sledil mu je srbski teniški zvezdnik Novak Đoković (368), ki je v za njegova merila ne posebej uspešni sezoni postal olimpijski prvak, tretji pa je bil slovenski kolesarski zvezdnik Pogačar (294), zmagovalec dirk po Franciji in Italiji ter svetovni prvak.