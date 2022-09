Svetovni prvak Čeh izjemno sezono končal z zmago v Zagrebu

S tem nastopom je Kristjan Čeh v svojem slogu končal izjemno sezono, v kateri je zmagal na diamantni ligi, postal evropski podprvak in se po najdaljših metih v zgodovini zavihtel na deseto mesto (71,27 m). Triindvajsetletni Čeh je bil dan po zmagi na deževnem atletskem pokalu Slovenije v Ljubljani po prvi seriji tretji s 64,40 m. Pred njim sta bila Američan Sam Mattis (67,19 m) in Šved Simon Pettersson (66,93). V drugi, ko je ostal brez izida, sta Čeha prehitela še Britanec Lawrence Okoye (64,99 m) in Šved Daniel Stahl (64,93 m). Isti vrstni red na vrhu je bil tudi po polovici tekme, Čeh je drugič v nizu ostal brez rezultata.

Ptujčan pa je z 68,60 m v četrti seriji skočil na prvo mesto ter je po 68,21 m v petem poskusu tam tudi ostal. Prav vsi ostali štirje tekmovalci do petega mesta so v četrti in peti seriji ostali brez veljavnih poskusov. V zadnjem metu tekme v disciplini so Čehu namerili 68,48 m, vendar je bilo to nekoliko premalo, da bi Danielu Stahlu odvzel rekord mitinga. Šved je v hrvaški prestolnici 68,87 m vrgel pred dvema letoma. Stahl je bil tokrat peti (64,93 m), drugi Mattis in tretji Pettersson pa nista izboljšala svojih dosežkov iz uvodne serije.

Drugo slovensko zmago večera je dosegel Lovro Mesec Košir na 400 m s 47,02, v petek, prvi dan 72. memoriala Borisa Hanžekovića, sta zmagali še Tina Šutej z rekordom mitinga v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku.

»Začel sem sproščeno, podobno kot na atletskem pokalu v petek. Za boljši izid mi je v finišu zmanjkalo energije. Za konec sezone pa sem vseeno zadovoljen s tekom,« je povedal Mesec Košir. Zmagal je pred Norvežanom Fredrikom Overengom (47,11), četrti je bil drugi Slovenec na tej razdalji Maj Janža (48,45).

Maruša Mišmaš Zrimšek je na miljo zasedla 11. mesto in s časom 4:28,82 izboljšala slovenski rekord (4:29,58), ki ga je Jolanda Čeplak dosegla 13. septembra 2006 v Celju. Z rekordom mitinga je zmagala Avstralka Linden Hall (4:21,10). Jan Vukovič je bil peti z 1:47,51 na 800 m, kjer je za ritem skrbel Sebastjan Baš, zmagal je Madžar Daniel Huller (1:45,68). Vukovič je nato na 3000 m skrbel še za ritem v prvem delu teka, v katerem je bil Vid Botolin 13. z osebnim rekordom (7:56,46). V teku je bilo doseženih kopica najboljših osebnih časov ali državnih rekordov, zmagal je Američan William Kincaid (7:38,83).

Šesti je bil mladinski svetovni podprvak Ian Matic Guček na 400 m ovire s 50,46, zmagal je Američan CJ Allen (49,10). Tudi Jan Luxa je bil šesti v troskoku (15,69 m). Na 800 m je bila med atletinjami Hana Grobovšek peta (2:08,21), sedma Petja Klojčnik (2:09,74), zmagala je Američanka Olivia Baker (2:00,16). V teku B je za skupno 11. čas tekla Tia Tanja Živko (2:16,01), mesto za njo je bila Maša Holešek (2:16,10).

Tina Šutej je prvi dan mitinga v petek v skoku s palico s 4,61 metra zanesljivo zmagala in popravila rekord mitinga. Druga je bila s 4,41 m Nemka Anjuli Knäsche. Tudi druga Slovenka Neja Filipič je prepričljivo zmagala v troskoku z 14,38 m. Druga je bila Italijanka Ottavia Cestonaro s 13,61 m.

Prve tri discipline so potekale na Trgu bana Jelačića, v centru mesta je bilo v soboto še suvanje krogle, v nedeljo pa preostale discipline mitinga na stadionu Mladosti.