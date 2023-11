Svetovni prvakinji Tyri Barada še bron, Slovencem skupaj ducat kolajn

V Albufeiri na jugu Portugalske so pod streho spravili svetovno prvenstvo v kikboksu združenja WAKO, na katerem so zelo vidne vloge igrali tudi slovenski borci. Naše zastopstvo se je namreč vrnilo domov kar z ducatom žlahtnih kovin, od tega s tremi zlatimi lovorikami.

Ob mladi Mariborčanki Tyri Barada (do 50 kg), ki si je izbojevala dve kolajni (ob zlati v lahkem kontaktu še bronasto v bojih na točke), sta se z naslovoma svetovnega prvaka v lahkem kontaktu ovenčala tudi Larisa Žagar Slemenšek (do 65 kg) in Dean Vukančič (do 84 kg).

V tej disciplini so se s srebrnimi odličji izkazali Maša Kenjalo (do 60 kg), Urša Terdin (do 70 kg), Staša Lipnik (nad 70 kg) in Bian Nabernik (do 69 kg), v bojih na točke pa se je na drugo stopnico zmagovalnega odra povzpela tudi Tina Baloh (do 70 kg).

Tyra Barada kot za stavo osvaja kolajne. FOTO: KBZS

Z bronastima kolajnama pa sta se ob Tyri Barada in Žigi Zagoranskem (lahki kontakt, do 63 kg) okitila tudi Jakob Šimnic (do 63 kg) in Blaž Potočnik (nad 94 kg), ki sta bila tretja v disciplini kick-light. Na svetovnem prvenstvu je sicer moči merilo kar 1749 tekmovalcev in tekmovalk iz 77 držav.