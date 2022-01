Svetovno prvenstvo v plavanju spet preloženo

Največje tekmovanje v plavanju v tej poolimpijski sezoni bi moralo biti v Fukuoki na jugu Japonske, in sicer od 13. do 29 maja z vsem pisanim sporedom tekmovanja v 50-metrskem bazenu, vaterpola, sinhroniziranega in maratonskega plavanja kot tudi skokov v vodo.

Prireditelji pa so se že zdaj odločili, da zaradi negotovih razmer okrog pandemije koronavirusa dogodek vnovič preložijo za eno leto, tako da bo prvenstvo poleti 2023, izvirno pa bi moralo biti že lani.

Fukuoka je sicer že gostila SP v plavanju leta 2001. Osrednje tekmovanje sezone bo tako za naše plavalce prvenstvo stare celine v Rimu, in sicer v drugi polovici avgusta.