ŠZS s prvo častno članico

Redni občni zbor krovne organizacije je minil v znamenju pregleda preteklega leta. Predsednik Dušan Mes, ki šahiste vodi dobro leto, je uvodoma predstavil opravljeno delo in načrte za tekoče leto, pri čemer se je za doseženo še posebej zahvalil marljivi ekipi sodelavcev in šahovskim klubom.

Med dosežki je izpostavil uspešno organizacijo evropskega mladinskega prvenstva v pospešenih in hitropoteznih disciplinah, prestop dveh vrhunskih šahistov na slovensko rating listo, aktivnosti na področju šaha v izobraževalnih inštitucijah in številne odlične tekmovalne rezultate na mednarodni ravni. Načrti ostajajo ambiciozni tudi v prihodnje, saj bo v mesecu maju ŠZS ponovno organizirala večje uradno mednarodno prvenstvo – tokrat evropsko veteransko ekipno prvenstvo.

Na skupščini so bila podeljena številna priznanja in pohvale za dolgoletno delo v šahu in posamezne dosežke. Priznanja FIDE za osvojene šahovske naslove so prejeli Jan Šubelj (naziv velemojstra), Domen Tisaj, Vid Dobrovoljc in Blaž Bratovič (naziv mednarodnega mojstra), Matic Nareks in Alim Hasanagič (naziv FIDE mojstra) ter najboljša slovenska mladinka Vesna Mihelič (naziv FIDE mojstrice).

Uspešni smo bili tudi na področju sodniških licenc, kjer je 21-letna Klara Vidmar prejela naziv sodnice FIDE. Pohvalo ŠZS za pomemben, dolgoletni prispevek pri razvoju šaha na lokalni ravni sta prejela Mateja Tomazini in James M. Tomazin iz ŠK Impol Slovenska Bistrica.

Srebrno plaketo so prejeli trije dobitniki: Jožef Prestrel (dolga leta tudi sekretar ŠZS) za 70 let neprekinjenega šahovskega delovanja ter ŠD Radovljica in ŠD Savinjčan ob 75. letnici delovanja. ŠZS je velikanu slovenskega šaha Albinu Planincu ob njegovi 80. letnici rojstva podelila posthumno priznanje.

Prestižni naziv častnega člana ŠZS, ki se podeljuje za dolgoletno delo in izjemne dosežke na področju šaha, je sploh kot prva predstavnica nežnejšega spola prejela Ptujčanka Silva Razlag. Doslej so to visoko priznanje ŠZS prejeli zgolj trije zaslužni posamezniki – Milan Kneževič, Boris Kutin in Bruno Parma.

Šahovska pot Silve Razlag je polna izjemnih dosežkov, tako na tekmovalni kot tudi na organizacijski in promocijski ravni. Pomembno vlogo je več mandatov opravljala predvsem kot članica in predsednica nadzornega odbora ŠZS. Bila je članica več komisij v športnih inštitucijah na ravni države in v lokalnem okolju, dolgoletna humanitarna delavka, dopisnica in zunanja sodelavka v medijih ter aktivistka na področju športa invalidov. Njeno delo, neusahljiva energija in prostovoljstvo vsekakor predstavljajo svetel vzgled mlajšim generacijam.

Ob koncu zaključujemo še z enim pomembnim domačim šahovskim dogodkom. Mineva že dobro desetletje, odkar nas je v cvetu mladosti zaradi hude bolezni zapustila nadarjena šahistka Vesna Rožič. Na tradicionalnem turnirju na Igu je letos v njen spomin šahiralo 125 šahistk in šahistov. Boj za najvišja mesta je bil izenačen in negotov vse do konca. Prva četverica je zbrala po 7,5 točk iz 9 partij. Po dodatnem kriteriju je zmagovalec postal Peter Urbanč (ŠK Kostak Krško), drugi je bil Maksim Goroškov, tretje mesto pa je zasedel Rudi Olenik Čampa (oba Tajfun-ŠK Ljubljana). Najuspešnejša pri dekletih je bila Ljudmila Goroškova (Tajfun-ŠK Ljubljana), ki je zbrala 6,5 točk.