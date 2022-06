Tacenski junak: Ni bila perfektna, a sem užival

Slovenski kajakaši in kajakašice so se izkazali na domači tekmi svetovnega pokala v slalomu, piko na i ekipnemu uspehu pa je na savskih brzicah v Tacnu postavil Martin Srabotnik, ki je zasedel drugo mesto. Zaostal je le za olimpijskim prvakom, Čehom Jirijem Prskavcem, prehitel pa tretjega, Slovaka Jakuba Grigarja in četrtega, Petra Kauzerja.

Martin Srabotnik je užival. FOTO: Blaž Samec Samec/Delo

Za 26-letnega Celjana, ki v obeh sobotnih vožnjah ni dobil nobenega kazenskega pribitka, je to največji uspeh v karieri, doslej je bil na tekmah svetovnega pokala najboljši deveti.

»Prve stopničke v karieri in to na domači tekmi, težko bi bilo bolje. Premagal me je le olimpijski prvak, bil pa sem boljši od številnih velikih imen. Užival sem na progi, vzdušje je bilo odlično, imel sem tudi svoje navijače. Vožnja v finalu ni bila perfektna, a dovolj dobra, da sem se uvrstil med najboljše, kar je najpomembneje. Za tak uspeh je treba tvegati, a kontrolirano. Tvegal sem, kjer sem lahko, pomagala mi je samozavest, ki sem jo pridobil na prejšnjih tekmah. To drugo mesto je potrditev dobrega dela in motivacija za naprej,« se je smejalo Srabotniku, ki je v polfinalu prav tako dosegel drugi čas, delil si ga je z reprezentančnim kolegom Kauzerjem.

Temu se finalna vožnja ni posrečila, kljub temu pa je prišel do četrtega mesta, s tem pa ni bil zadovoljen. Še posebno je bil razočaran nad svojo vožnjo, v kateri je bilo preveč napak, nabral si je kar šest kazenskih sekund. Brez njih bi bil drugi, zelo blizu pa bi bil prvemu mestu, saj je po času za Čehom zaostal vsega 15 stotink sekunde.

»Vse se mi je podrlo že na začetku pri prvih vratcih oziroma na rampi. S tem se sicer upanje ni končalo, na tej progi se napako da popraviti. A čoln mi ni stekel, mučil sem se od starta do cilja in rezultat je tak, kot je, moram se zadovoljiti s četrtim mestom. Škoda, polfinalna vožnja je bila precej boljša,« ni bil najbolj zadovoljen Hrastničan.

Peter Kauzer je pihal od jeze. FOTO: Blaž Samec/Delo

Slovenski uspeh je s šestim mestom dopolnil 22-letni Ljubljančan Ulan Valant, ki se je prvič uvrstil v finale. »Vožnja v finalu ni bila najboljša, očitno mi je zmanjkalo izkušenj. A z doseženim sem zelo zadovoljen, v taki konkurenci biti šesti je super rezultat. Dobil sem dodatno voljo za delo,« je bil dobro razpoložen Valant.

Še pred fanti je do svoje uvrstitve kariere, petega mesta, prišla tudi Eva Alina Hočevar. »Pred startom so mi zaradi vzdušja šle kocine pokonci. Bila sem pozitivno nervozna in s solidno vožnjo prišla do vrhunskega rezultata. Doslej v kajaku še nikoli nisem bila v finalu, to mi je uspelo le v kanuju. Hvaležna sem, da sem se v kvalifikacijah za las uvrstila v polfinale in lahko pokazala svoje znanje. Predvsem polfinalna vožnja je bila res odlična,« je dejala Hočevarjeva.

Slabše volje je bila Eva Terčelj, ki je zasedla osmo mesto. Na progi je bila hitra, a je zgrešila vratca, za kar je prejela 50 kazenskih sekund. Brez te napake bi se zanesljivo uvrstila na drugo mesto, na cilju je imela 46 stotink slabši čas od zmagovalke, prve favoritinje Jessice Fox. Drugo mesto je sicer osvojila Britanka Mallory Franklin, najboljša v kvalifikacijah, tretja je bila Ukrajinka Viktorija Us.