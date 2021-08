Talibani skrbijo tudi Fifo in Mok

Svetovna nogometna zveza (Fifa) in Mednarodni olimpijski komite (Mok) po poročanju nemške tiskovne agencije dpa z zaskrbljenostjo spremljata razvoj dogodkov v Afganistanu, kjer so oblast vnovič prevzeli talibani.



Pri Moku so poudarili, da spremljajo položaj in so v tesnem stiku s športno sfero v državi. »Istočasno smo vse ustrezne informacije posredovali tudi vrsti vlad,« je tiskovni predstavnik Moka povedal radijski postaji RedaktionsNetzwerk. Zaradi varnosti vpletenih oseb pa pri Moku podrobnosti o povezavah in pogovorih ne morejo razkriti.



Podobno je pri Fifi, kjer ocenjujejo, da se položaj v Afganistanu zelo hitro spreminja. »Smo v stiku z različnimi interesnimi skupinami in tamkajšnjo nogometno zvezo. Položaj bomo še naprej podrobno spremljali in v naslednjih tednih ali mesecih ponudili svojo podporo,« so sporočili iz Fife.



V Fifi dodajajo, da je situacija v Afganistanu posebej pereča. Obenem pa novim oblastem sporočajo, da bo Fifa ostala zvesta svoji zavezi razvoja nogometa po vsem svetu, tudi razvoju ženskega nogometa v Afganistanu.

