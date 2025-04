Teja Belak in Tjaša Kysselef z dvojno zmago, Lucija Hribar druga

Slovenski telovadki Teja Belak in Tjaša Kysselef sta na predzadnji tekmi svetovnega pokala v športni gimnastiki v Dohi zasedli prvo in drugo mesto na preskoku. Belakova in Kysselefova sta se v sredo s tretjo oziroma šesto oceno uvrstili v finale, a z rezervami v svojih sestavah. V petkovem finalu pa sta med osmerico prikazali največ in se v tesnem razpletu veselili dvojne zmage za slovensko reprezentanco.

Tridesetletna Teja Belak je skoka opravila s povprečno oceno 13,316 točke, desetinko točke manj je imela leto starejša Tjaša Kysselef. Tretje mesto je s 13,166 pripadlo Greti Mayer.

Belakova je po prvem skoku (12,933) potrebovala precej boljši drugi skok in ga s 13,300 tudi dosegla. Z dodatkom točk je nato za desetinko ugnala reprezentančno kolegico. Kysselefova je s prvim skokom 13,233 imela boljše izhodišče, z drugim 12,800 pa je skupaj z dodatkom storila dovolj za končno drugo mesto.

Teja Belak je v letošnji sezoni zasedla drugo mesto v Bakuju, po spodletelih kvalifikacijah v Antalyi in sedmem mestu v Osijeku, pa je v Dohi kljub zdravstvenim težavam na koncu slavila. To je bila njena šesta zmaga v svetovnem pokalu, prva po Mersinu 2022. Za Tjašo Kysselef so bile to druge letošnje stopničke, potem ko je bila tretja v Bakuju.

V finalu je danes nastopil tudi Anže Hribar, ki je po slavju v kvalifikacijah med osmerico najboljših z oceno 13,566 zasedel četrto mesto. Druge stopničke v karieri je zgrešil za 0,034 točke.

Lucija Hribar je na dvovišinski bradlji zasedla drugo mesto, šesto mesto je šlo Viti Prijanovič. Triindvajsetletna Hribarjeva, sicer lanska olimpijka v Parizu, se je v kvalifikacijah s tretjo oceno uvrstila med najboljšo osmerico, v finalu pa je za vsega 0,067 točke ostala brez zmage.

Z oceno 13,033 je zaostala le za Avstralko Kate McDonald (13,100), ki je večji del ocene pridobila z bolj zahtevno sestavo, medtem ko je bila sama izvedba na strani slovenske telovadke. Tretje mesto je pripadlo Kanadčanki Audrey Rousseau (12,700).

V finalu je od Slovenk nastopila tudi 16-letna Prijanovičeva in bila šesta (10,466). To mesto je zasedla tudi v kvalifikacijah.

»S kvalifikacijsko vajo sem bil zelo zadovoljen, saj sem jo opravil z malo napakami. Razočaran pa sem nad finalno vajo, saj sem napravil več napak, ki so me stale kolajne,« je dejal 20-letni slovenski telovadec.

V finalu je prepričljivo slavil Kazahstanec Milad Karimi (14,466).