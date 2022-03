Tiger v solzah izgubil stavo s hčerko

Ameriški golfski zvezdnik Tiger Woods je med govorom ob sprejemu v hišo slavnih na slovesnosti v Ponte Vedra Beachu na Floridi postal izjemno čustven. Napovedala ga je 14-letna hčerka Sam Alexis Woods, ki je dala ganljiv vpogled v uspešno očetovo kariero.

Zmagovalec 15 majorjev, ki za mnoge velja za najboljšega golfista vseh časov, se je šalil, da je s hčerko že izgubil stavo, da ne bo jokal.

Tiger Woods je eden najboljših igralcev golfa doslej. FOTO: Sam Greenwood/AFP

Medtem pa 46-letni zvezdnik golfa v svojem čustvenem sprejemnem govoru ni omenil nobene od svojih velikih zmag. Zmagovalec 82 turnirjev na turneji PGA je z zbranimi raje delil majhne anekdote o svojih starših, Tidi in Earlu Woodsu, na začetku svoje kariere.

Kot je dejal, je šlo za strast do golfa in delovno etiko, zaradi katerih je postal to, kar je danes. Pomemben nasvet njegovega očeta, ki je medtem že umrl, je bil zanj: »Moraš se potruditi enkrat bolj kot drugi, da dobiš pol priložnosti!«. Ob tem je povzel še eno očetovo izjavo, ki je postala njegova mantra za življenje: »Trdo treniraj, zlahka se bori!«

Tiger Woods je na podelitev prišel s hčerko Sam Alexis Woods. FOTO: Sam Greenwood/AFP

Po hudi prometni nesreči pred skoraj natanko enim letom se Woods, ki je bil skupaj 683 tednov številka 1 na svetu, še naprej trdo trudi, da bi se vrnil na turnejo po ZDA.

Svetovna dvorana slavnih golfa zdaj šteje 164 članov. Med tistimi, ki so izjemno prispevali k golfu, so tako ugledna imena, kot so Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Gary Player, Ben Hogan in Seve Ballesteros.