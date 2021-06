Tim Gajser po prvi vožnji tik pod vrhom

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v britanskem Matterley Basinu v elitnem razredu MXGP zasedel četrto mesto. Najboljši je bil Italijan Antonio Cairoli. Gajser, zmagovalec prve dirke v sezoni v Rusiji, je bil na drugi preizkušnji sezone v uvodni vožnji brez pravih možnosti za nov uspeh.



Na dopoldanskih kvalifikacijah si je priboril sedmo izhodišče, že takrat je bil najboljši Cairoli. Italijanski veteran je nato tudi na dirki potrdil premoč in brez večjih težav do konca ostal na prvem mestu. Drugi je bil Španec Jorge Prado, tretji pa Nizozemec Jeffrey Herlings. Gajser je bil v uvodnih krogih šesti, pozneje pa je pridobil dve mesti.



V Matterley Basinu nastopajo tudi dirkači v šibkejšem razredu MX2. Slovenski dirkač Jan Pancar je ujel točko za 20. mesto, na vrhu pa so bili Francoz Renaux, Španec Ruben Fernandez in Francoz Mathys Boisrame. Druga vožnja v elitnem razredu bo na sporedu ob 17. uri, v MX2 pa uro prej.

