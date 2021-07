Tina Šutej potrdila dobro formo pred Tokiem

Ljubljanski Mass je prepričljivo zmagal v moški in ženski konkurenci na atletskem pokalnem tekmovanju v Velenju, kjer je drugi dan tekmovanja Tina Šutej v skoku s palico preskočila 4,65 m in potrdila dobro formo pred olimpijskimi igrami v Tokiu, le na višini 4,80 m, kar bi bil nov slovenski rekord, je bila neuspešna.



Maja Mihalinec Zidar je po slavju na 100 m danes dobila tudi tek na 200 m s 23,64 sekunde in njenim izidom sezone. Anita Horvat, rekorderka na 400 m, je bila tako kot dan prej na 100 m znova druga (23,94). Maruša Mišmaš Zrimšek je slavila na 3000 m (8:56,84). Na pol štadionskega kroga si je Luka Janežič v zadnjem delu ciljne ravnine pritekel zmago z 21,23 sekunde, drugi je bil z devetimi stotinkami zaostanka Lovro Mesec Košir (21,32).



Agata Zupin je po četrtkovi zmagi na 400 m s 56,86 sekunde in z dobrim časom dobila tudi nastop na teh razdalji z ovirami, kjer je slovenska rekorderka. Neja Filipič se je izkazala v skoku v daljino s 6,47 m, na nizkih ovirah je znova vse ugnal 17-letni Ian Matic Guček (51,51).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: