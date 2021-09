Tina Šutej prevozila 800 km in zrušila rekord

»Včeraj sem se 10 ur vozila iz Švice in zato je tole danes še večji presežek«



Med zmagovalci tudi Luka Janežič, Neja Filipič, Anita Horvat, ...

Anita Horvat je vpisala novo zmago. FOTO: Boris Kovacev/Cropix

Luka Janežič je bil najhitrejši v teku na 200 m. FOTO: Jewel Samad/AFP

(Kladivar) je v Ljubljani na ekipnem prvenstvu v atletiki v skoku s palico preskočila 4,76 m in izboljšala svoj slovenski rekord (4,75 m), ki ga je dosegla 5. julija 2020 v Ljubljani. Ekipna naslova so po dveh dnevih tekmovanj osvojili člani in članice celjskega Kladivarja.Šutejeva je po več kot 800 km dolgi poti z avtomobilom iz Züricha, kjer je v četrtek osvojila tretje mesto na finalu diamantne lige, opravila nov izjemen nastop. Na 4,40 in 4,60 m je bila izjemno suverena in visoko nad palico, na 4,76 pa je bila uspešna drugič, le na 4,81 je bila tokrat letvica previsoko.»Dober občutek je, lani sem že nekajkrat skušala izboljšati državni rekord, pa nisem imela sreče. Danes sem jo, malo sem se dotaknila letvice, pa je ostala na stojalu. Imela sem pa predvsem zelo dobre skoke, tudi na 4,81 m. Sedaj vem, da bom kmalu, mogoče že pozimi, presegla to mejo,« je dejala Šutejeva.V tej sezoni je izvrstna, marca je osvojila srebrno medaljo na dvoranskem evropskem prvenstvu na Poljskem, pred mesecem dni pa je delila peto mesto v finalu olimpijskih iger v Tokiu, pred dvema dnevoma pa je bila za povrh še tretja v finalu diamantne lige.»Včeraj sem se 10 ur vozila iz Švice in zato je tole danes še večji presežek. Dobro sem se počutila, nisem bila tako utrujena, kot sem pričakovala. Med vožnjo v petek sem trenerju Milanu Kranjcu v šali rekla, da sem imela v Švici kvalifikacije, danes pa imam v Ljubljani finale. Vedela sem, da bom utrujena, a tudi to, da bom dala vse od sebe,« je dodala Šutejeva, ki bo naslednji torek nastopila še v Bellinzoni, v četrtek pa znova v Ljubljani na mitingu slovenske lige, kar bo verjetno njen zadnji nastop v sezoni.Na 200 m sta na drugi dan ekipnega DP prav ob koncu sezone najhitrejša teka v Slovenji prikazala zmagovalec(Kladivar) z 20,86 sekunde in(Mass), ki je z 20,95 postavil osebni rekord.(Mass) se je izkazala v skoku v daljino, v zadnjem, četrtem poskusu je dosegla 6,43 m. Slovenska rekorderka(Velenje) je na 400 m ovire zmagala z 58,05, po težavah na prvi oviri, ko je morala že tedaj zamenjati odrivno nogo, se ji je zelo približala Aneja Simončič (Mass) z 58,90.Med atleti je na visokih ovirah več kot prepričljivo zmagal mladi Ian(Kladivar) z 51,20. Petkovi zmagi na 1500 m je prvo mesto na 3000 m dodala(Kladivar) z 9:36,79. V troskoku je bil najboljši(Mass, 15,84 m). Na pol stadionskega kroga je med šprinterkami slavila(Velenje, 24,52), v petek druga na 100 m.(Mass) je s 6:41,65 prva pretekla 2000 m zapreke. Janežič je prvi dan DP na 400 m zmagal s 45,77 sekunde, dobro formo ob koncu sezone pa potrdil tudi dan pozneje z zmago na 200 m, kjer pa je iz zavoja v ciljno ravnino prvi prišel Grkman in tudi nato dolgo vodil, šele v samem zaključku najbolj izenačene tekme dneva je do zmage prišel Janežič.»Ves čas sem vedel, da bom Jureta prehitel, četudi sem prišel iz zavoja za njim, a ocenil sem tudi, da bo šlo na tesno. Pričakoval sem tudi hiter tek, vedel sem, da sva z Juretom dobro pripravljena. Drug drugemu sva pomagala, on je tekel osebni rekord, sam pa po dolgem času pod 21 sekundami. Končno se mi je odprlo, pokazalo se je, da sem zdrav. Škoda, da se sezona že končuje. To je lep obet tako za mojo naslednjo sezono kot tudi za štafeto 4 X 400 m, ki ima res zelo lepo prihodnost,« je ocenil Janežič.Grkman ga je dopolnil: »Vedel sem, da moram hitro začeti, ker Luka teče sproščeno in ima dober zaključek. Ob koncu sem na kratko celo pomislil, da bi mi lahko uspelo zmagati, vendar je bil Luka močnejši. Vesel sem osebnega rekorda, dolgo sem se boril, da bi tekel pod 21 sekundami. Končno mi je uspelo. To je lep obet za moj zadnji tek na 400 m v sezoni, ki ga bom imel prihodnji četrtek v Ljubljani.« Slovenska atletska sezona se bo z največjimi stadionskimi tekmami končala s finalno tekmo slovenske mednarodne lige v četrtek v Ljubljani.