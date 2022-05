Tina Šutej zmagala na mitingu na Češkem

Vrhunska slovenska atletinja Tina Šutej je zmagala na mitingu zlate celinske serije v Ostravi. V skoku s palico je članica celjskega Kladivarja preskočila 465 centimetrov. Naša druga predstavnica na tekmovanju Maruša Mišmaš Zrimšek je v teku na 1500 metrov s časom 4:04,46 minute zasedla 12. mesto.

Šutejeva je miting začela na višini 4,30 m in preskočila letvico. Nato je izpustila 4,40 m in imela precej dela na naslednjih dveh višinah. Na 4,50 m in 4,60 m je bila namreč uspešna šele v tretjih in zadnjih poskusih, tako da se je znašla na četrtem mestu. Nato pa je brez poprave z odliko opravila z letvico na 4,65 m in se zavihtela na vrh.

Za slovensko rekorderko se je uvrstila Norvežanka Lene Onsrud Retzius, ki je za 4,65 m potrebovala obe popravi. Na zadnji višini tekme (4,70 m) je Skandinavka trikrat podrla letvico in končala tekmovanje, na podoben način je svoje nastope sklenila še Šutejeva.

Mišmaš Zrimškova je bila 12. med 18 uvrščenimi tekmovalkami v glavnem teku na 1500 m. Grosupeljčanka, ki zadnja leta živi v Kamniku, se vrača po poškodbi, zaradi katere je predčasno končala lansko sezono po olimpijskih igrah v Tokiu, kjer se je izkazala s šestim mestom na 3000 m zapreke. To je njena glavna disciplina. S polno paro bo nadaljevala julija, pred svetovnim prvenstvom julija v Eugenu v ZDA pa se bo na 3000 m zapreke preizkusila le na eni tekmi, in sicer 18. julija na diamantni ligi v Parizu.