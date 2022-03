Tiršek in Smrekarjeva športnika leta med invalidi

Krovna zveza za šport invalidov - Paralimpijski komite Slovenije je na slavnostni prireditvi na Brdu pri Kranju podelila nagrade za najboljše športnike v letu 2021. Med posamezniki sta priznanji dobila plezalka Manca Smrekar in strelec Franček Gorazd Tiršek, med ekipami pa športni ribiči.

Tiršek, ki je bil športnik leta tudi ob zadnji podelitvi pred dvema letoma (lani zaradi koronske krize nagrad niso podelili ), si je tokratno priznanje zaslužil z nastopi na paraolimpijskih igrah v Tokiu, kjer je osvojil dve medalji. Za Tirška je to že šesto priznanje za športnika leta med posamezniki.

Smrekarjeva pa je nagrado dobila prvič, zaslužila si jo je s četrtim mestom na lanskem svetovnem prvenstvu v paraplezanju v Moskvi. V ekipni konkurenci so priznanje dobili člani ekipe športnega ribolova, v kateri so bili Rudolf Centrih, Franc Štefanič, Željko Mavrič, Marko Pešec in Tomaž Vanič, ki so lani na SP v športnem ribolovu v Radečah osvojili srebrno medaljo, poleg tega pa je Centrih dobil bron v posamični konkurenci.