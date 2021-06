Todt: Mick je zame kakor drugi sin

Jean Todt je že pred leti vedel, da se bo Mick Schumacher prebil do formule 1. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nobena skrivnost ni, da, predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), redno obiskuje, čigar zdravstveno stanje je po padcu med smučanjem konec leta 2013 v Meribelu še vedno zavito v tančico skrivnosti. O svojem prav posebnem odnosu s sedemkratnim svetovnim prvakom v formuli 1 je znova spregovoril tudi med obiskom zadnje dirke v Le Castelletu.»Vsak ve, da imam zelo rad Michaela in da sem blizu njegovi družini. Ko je imel njegov sin Mick tri leta, se je, denimo, moja žena z njim igrala na vrtu. On je zame kakor drugi sin,« je med vikendom za veliko nagrado Francije poudaril Todt, ki se je kot vodja Ferrarijeve ekipe v formuli 1 med letoma 2000 in 2004 z Michaelom Schumacherjem veselil kar petih naslovov svetovnega prvaka.Da se bo tudi Mick prebil v kraljevski avtomobilistični razred, je napovedal že pred leti. »Ko je imel sedem ali osem let, je Mick vozil gokart skupaj z Michaelom. Na nek način je šlo za naravni razvoj: potem ko je bil uspešen v formuli 3 in formuli 2, je napočil čas za prestop v formulo 1. To ni bilo nobeno presenečenje,« je še povedal 75-letni Francoz. Upa, da bo 22-letni Nemec, ki zdaj brani barve nekonkurenčnega Haasa, kmalu dobil v roke takšen dirkalnik, da bo lahko pokazal vso svojo razkošno nadarjenost.