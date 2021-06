Tokić in Jorgić uspešno začela misijo na Poljskem

Tokić je dvoboj proti češkemu upu dobil po zaslugi izkušenj

Bojan Tokić sodi med najbolj izkušene igralce. FOTO: Matej Družnik

inslovenska aduta na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Varšavi, sta uspešno prestala prvi dvoboj in se uvrstila med 32 najboljših. Jorgić, osmi nosilec, je s 4:2 premagal Hrvata, izkušeni Tokić pa je bil s 4:2 boljši od mladega Čeha. Neuspešna pa je bila edina slovenska predstavnica na glavnem turnirju, po izenačenih nizih je morala z 1:4 priznati premoč AngležinjiJorgić je proti Filipu zmagal, a ni imel lahkega dela. V prvem nizu je sicer kazalo, da ne bo imel težav, nato pa je drugi niz dobil po hudem boju in preobratih s 15:13. Hrvat se ni in ni hotel predati, dobil še en niz, a na koncu vendarle moral stisniti roko tekmecu. Naslednji tekmec Jorgića bo nevarni ŠvedTokić je dvoboj proti češkemu upu, v mlajših kategorijah velikemu tekmecu Jorgića, dobil po zaslugi izkušenj. Potem ko je zaostajal z 1:2, je v četrtem in petem nizu dobil izenačeno končnico, v tretjem je izničil prednost tekmeca, ki je nato v šestem popustil. V drugem krogu se bo Novogoričan pomeril z močnim NemcemPred večernim prvim dvobojem je Jorgić odigral tekmo prvega kroga dvojic. Skupaj s Hrvatomsta pokazala odlično igro in po srhljivki s 3:2 ugnala Nemca, druga nosilca, nekdanjega prvega igralca svetain njegovega naslednikaZa Hrastničana je zmaga še posebno sladka, saj je Franziska njegov moštveni kolega pri nemškem podprvaku Saarbrücknu, zmaga nad Bollom, za Jorgića ne prva, pa tudi veliko pomeni. Peti niz dvoboja se je končal z izidom 13:11, Slovenec in Hrvat pa sta dobila še prvega na deset in tretjega na štiri.Jorgić je med dvojicami ostal edini Slovenec v konkurenci. Ženska dvojicaine izpadla v prvem krogu, s 3:0 sta ju ugnali Ukrajinkiin