Tragična strelska nesreča pretresla Italijo

Italijo pretresa velika tragedija. Med lovom v Toskani nedaleč stran od Montecatinija Val di Cecine, ki leži 60 kilometrov južno od Pise, se je namreč smrtno ponesrečil mladinski evropski in svetovni prvak v streljanju glinastih golobov, 19-letni Cristian Ghilli.

Kakor piše rimski časnik La Repubblica, se je Ghilli spotaknil med hojo in pri tem izgubil nekaj nabojev. Ko se je sklonil, da bi jih pobral, pa se je sprožila njegova puška. Krogla ga je zadela naravnost v trebuh. Cristianov oče ter njegova bratranca, prav tako še najstnika, so nemudoma poklicali na pomoč v najbližjo bolnišnico, kamor so ga prepeljali naravnost v operacijsko sobo. Čeprav so se zdravniki trudili po svojih najboljših močeh, niso mogli zaustaviti notranjih krvavitev. Zvečer je Cristianovo srce prenehalo bíti.

Ghilli je veljal za enega od najbolj nadarjenih strelcev na glinaste golobe na svetu. Oktobra lani je mladenič na mladinskem svetovnem prvenstvu v Limi prispeval viden delež k zlatima lovorikama moške in mešane ekipe, v posamični konkurenci pa si je pristreljal bronasto kolajno. Z majskega evropskega prvenstva v Osijeku pa se je Ghilli vrnil celo s tremi zlatimi odličji.