Koliko tekem Mure je vodil legendarni Ćiro Blažević?

1. V teh dneh pred dvajsetimi leti so preživljali slabo rezultatsko obdobje nogometaši Mure. Tedaj jo je vodil legendarni hrvaški trener Miroslav Ćiro Blažević, toda na klopi Sobočanov mu v sezoni 2003/04 ni šlo po načrtu, zato je odstopil, sodu pa je izbil dno pokalni poraz pri regionalnemu tekmecu Nafti v Lendavi. Koliko tekem Mure je vodil Blažević v slovenskem nogometnem prvenstvu?

A) 8

B) 18

C) 28

2. Kim Clijsters je nekdanja belgijska teniška zvezdnica, ki je letos praznovala 40 let. V karieri je osvojila 41 različnih turnirjev, leta 2011 tudi odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu. Leta 2003 je kotirala kot svetovna številka ena. Poročena je z nekdanjim ameriškim košarkarjem Brianom Lynchem, na današnji dan pred 10 leti je povila sina Jacka Leona. Koliko otrok ima z Lynchem?

A) 3

B) 2

C) 1

3. Pred tridesetimi leti so izbirali prireditelja poletnih olimpijskih iger v letu 2000, svetovna športna družina pa je imela »na mizi« ponudbe štirih mest iz treh celin – to so bili Sydney, Peking, Berlin in Manchester. Pred 101. zasedanjem MOK sta kotirala najvišje avstralska in kitajska metropola, na koncu je zmagal Sydney, in sicer šele v 4. krogu! S kakšnim izidom v glasovih je premagal Kitajce?

A) 45:43

B) 56:32

C) 63:25