Kdo je pred tridesetimi leti prevzel vodenje Ljubljane?

1. V teh dneh pred dvajsetimi leti so odprli sezono 2003/04 v slovenskem nogometnem prvenstvu. V ligi je igralo dvanajst klubov, sredi sezone so jih razdelili v dve ligi – ligo za prvaka in ligo za obstanek. Nekateri klubi so krenili po dober rezultat z novimi trenerji, med njimi tudi zdaj že nekdanji prvoligaš NK Ljubljana, ki je domoval v Spodnji Šiški. Kdo je prevzel vodenje kluba pred začetkom sezone?

A) Tomaž Kavčič

B) Safet Hadžić

C) Vladan Mladenović

2. Pred desetimi leti so igrali v Hamburgu teniški turnir z nagradnim skladom 1,23 milijona evrov. Na njem so tekmovala znana teniška imena, tudi slovenski adut Blaž Kavčič. V 1. kolu je premagal Romuna Victorja Hanescuja (tedaj 52. na svetovni lestvici), s čimer je prebil mejo priigranega milijona dolarjev z nagradami na turnirjih. Postal je drugi Slovenec z zaslužki čez milijon dolarjev. Kdo je bil prvi?

A) Gregor Žemlja

B) Iztok Božič

C) Aljaž Bedene

3. Na včerajšnji dan pred tridesetimi leti je podpisal svojo prvo pogodbo v košarkarski ligi NBA Toni Kukoč. Hrvaški zvezdnik je prepričal vodstvo Chicago Bulls, ki mu je za sedemletno pogodbo zagotovilo 14,63 milijona dolarjev. »V Evropi sem veljal za najboljšega košarkarja, toda šele sedaj bom lahko preveril svoje sposobnosti,« je dejal Kukoč. Iz katerega evropskega kluba je prestopil v Chicago?

A) Benetton

B) Jugoplastika

C) Kinder