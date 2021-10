Trener slovenskih korenin po škandalu izgubil službo v ligi NFL

Zaradi domnevnih rasističnih in homofobnih izjav je Jon Gruden po pogovoru z lastnikom Las Vegas Raiders odstopil s položaja.



»Rad imam Raiders, a ne želim predstavljati težave. Oprostite, nikogar nisem želel prizadeti,« je prek spleta javnosti sporočil trener slovenskega rodu.



Kot poroča AFP, je v novinarskem pogovoru za opis vodje sindikata igralcev DeMauricea Smitha uporabil rasistične besede, za Smitha je dejal, da ima ustnice velikosti Michelinovih pnevmatik, kar naj bi bila žalitev temnopoltih ljudi. Nacionalna nogometna liga je njegove besede obsodila kot grozljive, odvratne in v celoti v nasprotju z vrednotami lige NFL.

Kritiziral proteste igralcev

»Sramujem se svojega izražanja, a moja prispodoba ni bila v povezavi z rasizmom,« je dejal Gruden, ki se je Smithu že neposredno opravičil.



Gruden je že v preteklosti poskrbel za kakšno izjavo, ki ni bila všeč vsem. Tako je nasprotoval igralcem, ki so protestirali ob igranju ameriške himne, zahteval kazen za njih, uporabljal je opazke proti ljudem drugačne spolne usmeritve, se posmehoval komunikaciji s sodnicami. Sicer pa je bil Gruden trener Carla Nassiba, edinega igralca v NFL, ki je odkrito priznal, da je gej.



Raiders, ki so v svoji zgodovini domovali tudi v Oaklandu in Los Angelesu, so sicer v obdobju največjih rasnih napetosti v minulem tisočletju veljali za ikono temnopolte skupnosti.

