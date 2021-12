Triglavu 17. pokalni naslov

Vaterpolisti Triglava so v pokritem bazenu na Kodeljevem v finalu pokala Slovenije pričakovano premagali domačo Ljubljano Slovana z 8:3 (1:2, 1:1, 4:1, 2:0). Za Kranjčane je to že sedemnajsta pokalna lovorika, medtem so Ljubljančani ostali pri treh. V ligaškem delu pokalnega tekmovanja kranjski vaterpolisti niso izgubili niti ene tekme in vlogo favorita potrdili tudi v finalu. Kranjčani, ki v letošnji sezoni igrajo tudi v regionalni vaterpolski ligi A1, so odpor domače ekipe zlomili v tretji četrtini, ki so jo dobili s 4:1 in v končnici razliko še povišali.

»Menim, da smo zasluženo prišli do zmage, ta je bila plod naše odlične igre v obrambi. Vanjo smo vložili veliko truda, zanjo so zaslužni prav vsi igralci. Ti si zaslužijo vse čestitke, da je pokal spet v Kranju,« je povedal trener Triglava Krištof Štromajer.