Tudi Azijci previsoka ovira za Slovence

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na osmi tekmi lige narodov v filipinskem Quezon Cityju doživela nov poraz. Tokrat je z 1:3 (-21, 22, -18, -19) klonila proti Japonski. Za našo vrsto je bila ta tekma zadnja na turnirju na Filipinih.

Selektor slovenski reprezentance Mark Lebedew je dvoboj z Japonsko začel z udarno zasedbo, s podajalcem Gregorjem Ropretom, korektorjem Tončkom Šternom, sprejemalcema Rokom Možičem in Tinetom Urnautom, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom ter prostim igralcem Janijem Kovačičem.

Japonci so začeli bolje in prešli v vodstvo s 5:2. Po dobrih obrambah Kovačiča sta Možič in Urnaut znižala razliko. Azijci so nato z dobrim servisom spet vodili za tri, Slovenci so se potem približali na 16:17, a nato spet zaostali s 16:19. Pomagal ni niti odmor Lebedewa, po 22:18 in 24:20 so Japonci izkoristili že prvo zaključno žogo.

Podobno se je začel drugi niz. Azijci so izkoriščali napake Slovenije, z dobrim serviranjem pa vodili z 8:3 in 13:5. Ko so se že zdeli v izgubljenem položaju, so se naši igralci začeli vračati, vseeno pa so bili v prednosti tekmeci, ki so še vodili z 22:17. Sledila je odlična končnica Slovencev, ki do konca niza niso prepustili niti točke in jih sami nanizala osem. Blok Kozamernika, protinapadi Možiča in točka Tončka Šterna so prinesli preobrat za 23:22 in potem tudi za zmago. Odločilno točko je dosegel Možič.

Toda Lebedewovi izbranci dobre predstave iz zadnjega dela tega niza niso prenesli še v naslednjega. Spet so slabo začeli in se hitro znašli v zaostanku, ki ga pozneje niso mogli več izničiti. Zaostajali so z 11:14, naredili še nekaj napak in dovolili tekmecem, da so povišali na 19:14 in 22:17. V tem nizu slovenske vrnitve ni bilo in Japonci so ga dobili s 25:18.

Kljub slabšemu servisu so bili naši odbojkarji v uvodu četrtega niza še blizu, toda po 7:8, 10:11 in 12:13 so Azijci pobegnili na tri točke. V zaključku niza so lahko le nižali razliko (17:20), vendar pa nasprotniki niso popuščali in po nekaj napakah slovenskih igralcev so dokaj zanesljivo dobili še ta niz in tekmo s 25:19.

Slovenija je tako doživela še peti poraz v letošnji ligi narodov. Včeraj je na turnirju v Quezon Cityju klonila proti Italiji z 0:3, pred tem pa je izgubila tudi proti Nizozemski (0:3), premagala pa je Argentino (3:1).

Slovenske odbojkarje med 6. in 10. julijem čaka še turnir na Poljskem, kjer bodo njihovi tekmeci Srbija, Poljska, Bolgarija in Iran.