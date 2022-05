Turk vodi na reliju Velenje

Dirka se bo nadaljevala in končala v soboto. V petek so dirkači odpeljali dve HP Zavodnje, v soboto bo v velenjski okolici na vrsti še preostalih deset (po trikrat HP Skorno in Ravne ter po dvakrat HP Laze in Vinska Gora). Skupna dolžina relija bo 109 km.

Rok Turk je prepričljivo dobil uvodni preizkušnji relija, na katerem nastopa več kot 80 posadk iz Slovenije in tujine. Turku se je najbolj približal Nemec Albert Von Thurn und Taxis (Škoda Fabia Rally2), ki zaostaja 15 sekund, še pet sekund več pa na tretjem mestu zaostaja Madžar Peter Osvath (Škoda Fabia R5).

Od Slovencev so v prvi deseterici po prvem delu dirke še Darko Peljhan, Marko Grossi in Aleš Zrinski na šestem, sedmem in osmem mestu.