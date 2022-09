Turnir Silver Belt bo v Mariboru spisal zgodovino slovenskega boksa

Slovenski boks je bil v zadnjih letih v veliki meri znan po Dejanu Zavcu in Emi Kozin. Z organizacijo turnirja Silver Belt, ki bo med 19. in 29. oktobrom v Mariboru, pa se bo tudi organizacijsko postavil na svetovni boksarski zemljevid. Gre za največji boksarski dogodek v zgodovini države, ki poteka v okviru svetovne boksarske serije (World Boxing Tour). Z vidika boksarske zveze Slovenije (BZS) pa naj bi imel zelo pozitivne učinke na razvoj boksa v tem delu Evrope.

Dogodek je tudi posebna čast za Boksarsko zvezo Slovenije, saj gre za prvo tekmovanje v novoustanovljeni seriji, ki poteka na štirih ravneh – The Diamond Belt, Golden Belt, Silver Belt in Bronze Belt tekmovanjih; torej na tekmovanjih za diamantni pas, zlati pas, srebrni pas in bronasti pas.

Prireditelji v Mariboru v prenovljeni dvorani Tabor obljubljajo močno konkurenco tekmovalcev iz vsaj 20 držav, v moški konkurenci tudi nastop Slovencev v vseh 13 kategorijah, v ženski pa v čim več od skupno 12. Predsednik BZS Robert Reher pa ob tem pravi, da gre za dolgoročen projekt.

Ob tem prireditelji načrtujejo tudi sodniški seminar, saj gre za del stroke, ki je v Sloveniji primanjkuje, na prosti dan, 28. oktobra, pa načrtujejo tudi prihod enega od legendarnih boksarjev za druženje in izmenjavo izkušenj, a dogovori o gostu še potekajo. Prireditelji za največji boksarski dogodek vseh časov v Sloveniji preko spletne strani boksarske zveze še vedno iščejo tudi prostovoljce, ki bodo aktivno sodelovali pri projektu. Teh bodo potrebovali vsaj 50.