Ujete tisočinke (11. 11. - 17. 11.)

Galerija

Avstrijski nogometaši so na zadnji tekmi Lige narodov zapravljali priložnosti kot po tekočem traku, Marko Arnautović je imel med drugim čas in navdih tudi za spektakularno podajo s t. i. rabono. Na drugi strani so se Slovenci z izjemo prejetega zadetka v 27. minuti srečno branili, v 81. minuti pa tolikokrat omenjeni Kekov "poljub sreče" dočakali še v napadu in se z remijem z 1:1 izognili drugemu zaporednemu porazu. Foto: Lisa Leutner/Reuters