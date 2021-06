Ujete tisočinke (14. 6.-20. 6.)

Odpri galerijo

Lubitelji košarke so v Stožicah dočakali Luko Dončića, ki je prikazal raznovrstno predstavo (deset točk, 17 asistenc, sedem skokov), strelske vaje pa prepustil Klemnu Prepeliču in naturaliziranemu novincu Miku Tobeyju, ki sta zadela po 31 in 26 točk. Slovenija je tako še drugič premagala Hrvaško (97:88), kar je spodbudno v sklopu priprav na olimpijske kvalifikacije, ki se bodo za našo izbrano vrsto začele 30. junija. FOTO: Leon Vidic/Delo