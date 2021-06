Ujete tisočinke (21. 6.-27. 6.)

Odpri galerijo

V noči na ponedeljek so se na tretji tekmi konferenčnega finala končnice lige NBA pomerili Atlanta Hawks in Milwaukee Bucks. Tokrat so bili boljši drugi, ki so tekmo v gosteh dobili z izidom 102:113. Skupni rezultat v zmagah je tako 2:1 za Milwaukee Bucks. FOTO: Dale Zanine/Usa Today Sports