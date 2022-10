Umrl legendarni britanski motociklist

Britanec Phil Read, prvi motociklist, ki je osvojil naslove v vseh kategorijah za veliko nagrado do 125, 250 in 500 ccm, je umrl v četrtek v starosti 83 let, je sporočila njegova družina. Kot poroča agencija Reuters, je bil Read, ki je dirkal od leta 1961 do 1976, sedemkratni svetovni prvak in osemkrat zmagovalec dirk Isle of Man TT.

Read je leta 1964 postal Yamahin prvi svetovni prvak na 250-kubičnem motorju in z japonskim proizvajalcem osvojil še štiri naslove. V letih 1973 in 1974 je zmagal na prvenstvu do 500 kubičnih centimetrov z italijansko znamko MV Agusta.

Veliki tekmec rojaka Mika »The Bike« Hailwooda in italijanskega velikana Giacoma Agostinija, se je upokojil z 52 zmagami za VN, leta 2002 pa so ga promotorji svetovnega prvenstva v motociklizmu Dorna razglasili za »legendo motoGP«.

Yamaha se mu je poklonila kot »resnično enemu največjih na motociklističnih dirkah«.