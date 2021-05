Umrl nekdanji šef Fie Max Mosley

V 82. letu starosti je umrl nekdanji predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Max Mosley, poročajo tuje agencije. Kot piše nemška tiskovna agencija DPA, je Mosley postal predsednik Fie leta 1993, potem ko je pred tem opravljal različne funkcije v motošportu, vključno s formulo 1. Predsednik Fie je bil tri mandate, in sicer do leta 2009.



Nekdanji šef formule 1 Bernie Ecclestone je novico potrdil tiskovni agenciji PA. »Max je bil zame kot družina. Bila sva kot brata. Na nek način sem kar vesel, saj je trpel predolgo,« je dejal Ecclestone.



Mosley, rojen v Londonu 13. aprila 1940, je bil sin ustanovitelja in vodje britanske zveze fašistov v tridesetih letih prejšnjega stoletja Oswalda Mosleyja, piše DPA. Leta 2008 je dobil sodno bitko s časnikom News of the World, potem ko je ta natisnil fotografije in objavil posnetek Mosleyjeve vpletenosti v sadomazohistično seanso, še navaja dpa. Časnik jo je opisal kot »sprevrženo nacistično orgijo«, toda sodnik Justice Eady ni našel dokazov o nacistični tematiki.

