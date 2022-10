Umrl oče, ki je poskrbel za enega najbolj nepozabnih trenutkov OI

Jim Redmond je leta 1992 na olimpijskih igrah v Barceloni s pomočjo svojemu poškodovanemu sinu Dereku Redmondu poskrbel za enega najbolj navdihujočih dogodkov v zgodovini iger, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na igrah pred 30 leti je britanski tekač nastopil v polfinalu teka na 400 metrov. Po 250 metrih je nenadoma zastal, se prijel za stegensko mišico in potem v hudih bolečinah skušal šepajoč nadaljevati tekmo. Po nekaj deset metrih pa je stezo pritekel njegov oče Jim, se otresel varnostnikov, objel sina in mu pomagal, da je kljub poškodbi in v solzah prečkal ciljno črto.

Mok je ob smrti Jima Redmonda izrazil sožalje Dereku in zapisal, da sta oče in sin skupaj poskrbela za enega najbolj navdihujočih trenutkov v olimpijski zgodovini. Posnetek tega teka in očetovske pomoči pa je postal eden najbolj gledanih posnetkov, povezanih z OI.

Kot poroča AFP, je Derek Redmond pred desetletjem v pogovoru za BBC povedal, da ga je oče sprva skušal prepričati, naj odstopi, saj da mu ni treba ničesar dokazovati.

»A sem mu rekel, da bom tekmo končal. Odvrnil je, da bova potem to naredila skupaj,« je dejal atlet.