Uvod v dolgo in vroče poletje

V nadaljevanju preberite:

Poletni meseci so tradicionalno bogati s šahovskimi dogodki v domačem in mednarodnem merilu. Konec prihodnjega tedna se bo tako v organizaciji Šahovske zveze Slovenije v Termah Čatež začelo najpomembnejše uradno mednarodno tekmovanje pri nas v letošnjem letu – ekipno evropsko prvenstvo v mladinskih kategorijah. Pričakuje se udeležba več kot dvesto mladih iz 17 držav, ob nekaterih odmevnih mednarodnih uspehih naših mladink in mladincev v zadnjem obdobju pa bo zanimivo spremljati, ali bodo slovenske selekcije uspele poseči v boj za najvišja mesta tudi na domačem prvenstvu.