Velika zmaga Jana Šublja

V slovenski metropoli se je pod taktirko šahovskega kluba Tajfun-ŠK Ljubljana uspešno končal ljubljanski šahovski festival. Na skupaj sedmih turnirjih se je pomerilo 449 šahistk in šahistov iz 31 držav. Navdihujoča je bila izjemno velika udeležba mladih (med sedem in dvajset let) šahistov, saj jih je skupaj nastopilo kar 213.

Glavni turnir v standardnem šahu, ki poteka drugo leto zapored, je gostil 165 igralcev (46 več kot lani) iz 24 različnih držav (10 več kot lani). Med njimi je bilo enajst velemojstrov (GM), osem mednarodnih mojstrov (IM) in triindvajset mojstrov FIDE (FM). Po pričakovanjih je bilo največ slovenskih šahistov, kar 85, vključno s tremi velemojstri (Matejem Šebenikom, Janom Šubljem in Markom Tratarjem) in prvo damo slovenskega šaha IM Lauro Unuk. Presenetljivo veliko (11) je bilo mladih šahistov iz Indije, na čelu z aktualnim svetovnim mladinskim prvakom Pranavom, ki je bil s 2628 rating točkami prvi nosilec turnirja. Z enakim številom šahistov se je festivala udeležila še Poljska, sledili so šahisti iz Turčije (7), Ukrajine, Nizozemske, Nemčije in Italije (6).

Na veselje organizatorjev je na osrednjem turnirju slavil domači velemojster Jan Šubelj (ŽŠK Maribor Poligram) s sedmimi točkami, kolikor so jih zbrali še štirje, med njimi na 5. mestu še en domačin, GM Matej Šebenik (Tajfun-ŠK Ljubljana). Drugo mesto je osvojil francoski velemojster in član slovite reprezentance Maxime Lagarde, tretje pa mladi kazahstanski FM Miras Assylov. Najboljša šahistka na festivalu je bila mojstrica FIDE Marharyta Khrapko iz Nemčije na 25. mestu (6 točk), sledili sta ji domačinka Laura Unuk in 15-letna hrvaška zvezdnica Lara Zagorac (obe po 5,5 točk).

Mesto je v minulem tednu resnično zaživelo festivalski slogan, ki se glasi »Ljubljana, mesto šaha«.

Na uvodnem sobotnem 4. Memorialu Nusreta Sivčeviča se je igral t.i. Fišerjev šah. Zmagovalec tega izziva je postal FM Maksim Goroškov pred FM Romanom Pirihom iz Ukrajine in GM Matejem Šebenikom. Na otroškem Zmajčkovem turnirju je prvo mesto osvojil 14-letni Ognjen Mihajlovič pred bratoma Maksimom in Jakobom Krajncem. Na VIP turnirju dr. Milana Vidmarja se je po Bergerjevem sistemu pomerilo devet ljubiteljev šaha. Zmagovalec je postal Adrijan Rožič pred Gojkom Musičem (oba člana UO ŠZS) in Silvom Kovačem (ŠD Kolektor Idrija).

Dan pozneje je potekal turnir v počastitev spomina na priznanega šahista, mednarodnega mojstra Janeza Barleta, ki je bil petkratni prvak Slovenije in član slovenske reprezentance na treh olimpijadah. Na celotnem memorialu so šahisti igrali njegovo priljubljeno otvoritev »kraljev gambit«, kar je še posebej ustrezalo GM Šebeniku, ki je prepričljivo zmagal pred Pirihom in Goroškovom. V popoldanskem času je sledil še 9. Memorial Zlatka Bašagiča, priznanega šahovskega trenerja, kjer je zanesljivo slavil njegov učenec IM Domen Tisaj pred Goroškovom in GM Šubljem. Za zaključek festivala pa se je kar 78 šahistk in šahistov pomerilo še na 1. memorialnem turnirju Janka Sarđena v spomin na dolgoletnega predsednika ŠD dr. Milan Vidmar in organizatorja slovitega turnirja Ljubljana open. Zlato odličje si je priboril GM Evgeny Postny (Izrael), pred GM Šubeljem in GM Palcem (Hrvaška).

