Matic Lavrenčič mladinski svetovni prvak

Le nekaj dni po zaključku dvoboja za naslov svetovnega prvaka, ki ga je v dramatičnem obračunu po pričakovanjih osvojil doslej najmlajši velemojster Gukeš Domaradžu, se je s svečano otvoritvijo v Termah Čatež pričelo še mladinsko svetovno prvenstvo v hitrih disciplinah.

Tekmovanja se udeležuje 323 mladih šahistov iz 35 držav, ki se merijo v treh starostnih kategorijah – do 14, 16 in 18 let. Šahovska zveza Slovenije (ŠZS) kot organizator prvenstva je lahko ponosna, da največ udeležencev (kar 115) prihaja iz Slovenije. Ta podatek priča o veliki priljubljenosti šaha med mladimi pri nas in obenem potrjuje pravilno odločitev svetovne šahovske organizacije FIDE, da zaupa organizacijo tega prvenstva sicer majhni, a zelo učinkoviti in preverjeni ekipi pri ŠZS.

V treh izjemno napornih igralnih dneh je bilo sprva na sporedu dvodnevno tekmovanje mladih šahistk in šahistov v pospešenem tempu, kjer je bilo odigranih 11 kol. Borbeni in napeti dvoboji so se največkrat zaključevali v velikih časovnih stiskah, kjer so zmagovali najbolj iznajdljivi, hitri in psihološko stabilni šahisti.

Navajeni smo že, da nas nekateri naši najboljši slovenski šahisti razvajajo z odličnimi rezultati in tudi tokrat je bilo tako. Za vrhunski dosežek je poskrbel 16-letni Matic Lavrenčič, ki je v svoji starostni kategoriji z osvojenimi osmimi točkami osvojil 1. mesto. Matic je bil v konkurenci 71 igralcev 10. nosilec, a bi ga njegov zmogljivostni rating v standardnem šahu v resnici uvrščal na sam vrh začetne lestvice.

Matic je tako vseskozi sodil v ožji krog favoritov, kar je potrdil z nekaterimi lepimi in prepričljivimi predstavami skozi celoten turnir. Še posebej se je izkazal v zadnjem kolu, ko je povsem nadigral nasprotnika in si s silovitim napadom zagotovil končno zmago. Njegove igre so delovale lahkotno, videlo se je, da je uigran in da uživa v prav vsaki partiji.

Dobra podpora

Novopečeni svetovni prvak se letos lahko pohvali z vrhunskimi šahovskimi dosežki, med katerimi naj omenimo predvsem izpolnitev norm in osvojitev naslova mednarodnega mojstra, uspešen premierni nastop v članski ekipi na šahovski olimpijadi v Budimpešti (9. mesto) in skok za neverjetnih 80 točk na zmogljivostni rating lestvici (november 2366, december 2446). Lavrenčičevi uspehi so med drugim zagotovo posledica sodelovanja z velemojstrom Markom Tratarjem, ki za svojega nadarjenega varovanca skrbi že več kot pet let. Veliko podporo na njegovi šahovski poti pa predstavlja še njegova družina, ki mu pomaga usklajevati šolske obveznosti in ga spodbuja pri željah, da postane profesionalni šahist.

V kategoriji mladincev do 18 let je prepričljivo slavil Indijec Prana V., ki je tudi sicer veljal za prvega nosilca prvenstva s skorajda velemojstrskim ratingom 2497 točk. Po tri naslove za svojo domovino so osvojili predstavniki Vietnama, in sicer Khung Day Dau pri fantih do 14 let, Bin Vy Nguen pri dekletih do 16 let in Le Xuan Hien Dang pri dekletih do 14 let.

Eno zmago je za Estonijo dosegla Sofia Blokhgin pri dekletih do 18 let. Med Slovenci so za vidnejše uvrstitve poskrbeli še Rudi Olenik Čampa (8. pri fantih do 18 let), Jernej Kozlovič (10. do 16 let), Vesna Mihelič (6. do 18 let), Inti Maček (10. do 14 let), Pika Radej (12. do 18 let), Patricija Mihajlovič (13. do 16 let) in Sofia Timagina (13. do 14 let). Na sporedu ostaja še hitropotezni del prvenstva.