V akciji Kekovi, Toskićevi, Šivičevi, Golemčevi in Adžićeve

Ob začetku koledarske jeseni je športna scena vedno pestra, prinesla je tudi slovenski športni praznik in evropski teden športa. Oči javnost bodo na začetku tedna uprte predvsem v slovensko nogometno reprezentanco, ki je tudi v Stožicah ostala trdnjava za Erlinga Haalanda.

Ekipa Matjaža Keka bo po sobotni zmagi proti Norveški v torek ob 20.45 gostovala v Stockholmu, že remi ji zagotavlja obstanek v skupini B lige narodov. Danes bosta dve tekmi v ligi A, na Wembleyju se bosta ob 20.45 pomerila tradicionalni velesili Anglija in Nemčija, na Puskas Areni v Budimpešti pa bodo gostovali Italijani.

Matjaž Kek se je veselil zmage proti Norveški, čaka ga gostovanje na Švedskem. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Danes se bo zbrala ženska rokometna reprezentanca in začela zadnjo pripravljalno akcijo pred sklepnimi pripravami za nastop na domačem EP. Mladi nogometaši do 21 let bodo ob 18. uri v Kranju odigrali prijateljsko tekmo z vrstniki iz BiH. V Osijeku se nadaljuje svetovno prvenstvo v trapu, danes se bodo začela tekmovanja članov, Slovenijo zastopajo Boštjan in Jasmina Maček ter Denis Vatovec in Tadej Kostanjevec. V Džakarti se bodo v tekmi za svetovni pokal v težavnosti merili športni plezalci, v polfinale se je uvrstilo vseh pet Slovencev, Janja Garnbret, Mia Krampl in Vita Lukan ter Luka Potočar in Milan Preskar.

Poleg torkovega nogometnega večera na Švedskem se bosta v Oslu za prvo mesto v skupini 4 pomerila Norveška in Srbija. V ligi A pa bo iberski derbi Portugalska – Španija in tekma Švica – Češka. Selektor rokometašev Uroš Zorman bo objavil seznam igralcev za začetek kvalifikacij za EP 2024.

Uroš Zorman bo objavil seznam igralcem v kvalifikacijah za EP. FOTO: Leon Vidic

Sreda bo bolj mirna kot običajno. Na svoj račun bodo prišli zapriseženi hokejski navdušenci, saj se bosta SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice v Podmežakli ob 19. uri udarila za pokal HZS. Trapisti bodo imeli finale SP, predstavili se bosta reprezentanci v smučarski skokih.

Četrtek bo rokometno obarvan, Slovenke bodo ob 18. uri v Celju gostile Madžarke, ob 20.45 bodo želeli igralci Celja Pivovarne Laško pri evropskih prvakih iz Barcelone, kjer jih bosta gostila bivša tovariša Domen Makuc in Blaž Janc, potrditi odličen vtis s senzacionalne zmage proti Kielu.

Janja Garnbret računa na novo zmago v Indoneziji. FOTO: IFSC

Derbi v Manchestru

V petek bo SŽ Olimpija v ICEHL gostovala pri Vienna Capitals (19.15), četrt ure prej bodo Jesenice v alpski ligi imele domačo tekmo z Bregenzem.

V soboto se bo po premoru vrnila slovenska nogometna liga. Vodilna Olimpija bo ob 17.30 gostovala v Sežani. Zanimivi bosta tudi tekmi Domžale – Mura (15.00) in Koper – Bravo (20.15). V najboljših ligah bosta izstopala severnolondonski derbi Arsenal vs. Tottenham (13.30) in tekma med Interjem in Romo v serie A. Slovenske rokometašice se bodo z Madžarkami pomerile še v Stožicah (17.30).

Dres Aleša Mušiča bodo dvignili pod tivolski strop. FOTO: Jože Suhadolnik

Prva oktobrska nedelja bo polna dogodkov. V 1. SNL bosta tekmi Gorica – Maribor (15.00) in Celje – Radomlje (17.30). V premier league bo mestni derbi v Manchestru. Začela se bo sezona v košarkarski ligi ABA, prenovljena Cedevita Olimpija, ki ima visoke cilje, bo ob 21.00 gostila Borac iz Čačka.

Hokejisti Olimpije bodo na tekmi proti Fehervarju upokojili dres bivšega kapetana Aleša Mušiča. V Londonu bo tradicionalni maraton, končal se bo reli na Novi Zelandiji, motociklisti bodo imeli VN Tajske (motoGP ob 10.00), v formuli 1 bo ob 14. uri nočna dirka v Singapurju.