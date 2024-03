Tim Gajser po padcu s 13. mesta napredoval na peto

Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser (Honda) je po napaki in še padcu osvojil peto mesto v prvi vožnji dirke za VN Argentine svetovnega prvenstva v motokrosu. Zmagal je branilec naslova Jorge Prado (GasGas). Jan Pancar (KTM) je v MXGP debitiral s 15. mestom in šestimi točkami. Druga vožnja se bo v Villi La Angostura začela ob 20.10.

V Argentini se je začela sezona 2024, včerajšnje kvalifikacije je dobil Gajser, ki je bil po štartu šesti, potem pa že v prvem krogu napredoval na tretje za Pradom in Maximom Renauxom (Yamaha). Ko se je pripravljal na napad, pa ga je najprej obrnilo na progi, kmalu zatem pa je še padel in prišel na 13. mesto. Zatem je vozil zelo dobro in prehitel osem tekmecev. Za njim je zaostal tudi Jeffrey Herlings (KTM).

Za Pradom so se zvrstili Romain Febvre (Kawasaki), Pauls Jonass in Renaux.