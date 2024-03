Tim Gajser napet kot puška v lov na šestico, ki jo želi tudi Jeffrey Herlings

V nadaljevanju preberite:

Privežite se, fantje na motorjih se ne morejo. Ljubiteljem motokrosa se obeta vrtiljak čustev. V Villi La Angostura bo jutri VN Argentine, prva od kar 20 predvidenih dirk v sezoni 2024. V njej bodo slovenski navijači prišli na svoj račun, Tim Gajser, ki je lani zaradi poškodbe izpustil več kot polovico dirk, bo želel osvojiti šesti naslov svetovnega prvaka, petega v MXGP. V elitnem razredu se mu bo pridružil Jan Pancar. Motorji bodo resno zabrneli že jutri ob 20.10, ko bodo kvalifikacije, prva dirka 450-kubičnih motorjev bo v nedeljo ob 17.15, druga ob 20.10.

Kakšne so novosti, kdo so favoriti, kaj sta povedala Gajser in Pancar? Preverite koledar sezone. Oglejte si fotogalerijo.