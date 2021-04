V kateri disciplini je Jure Košir dosegel prvi mednarodni podvig?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilne rešitve prejšnjega kviza (21. 4.):

1. B) Max Julen; 2. A) Ptuj; 3. C) 63.

A) Smuku

B) Superveleslalomu

C) Veleslalomu

A) Zmago Sagadin

B) Tomo Mahorič

C) Pino Grdović

A) V nepremičnine

B) V prašičje farme

C) V ameriške delnice

1. Jutri bo praznoval 49. rojstni dan nekdanji odlični alpski smučar, lastnik bronaste kolajne z olimpijskih iger 1994 v slalomu, v katerem dosegel tri zmage in kar 18 od svojih 20 uvrstitev med najboljšo trojico v svetovnem pokalu; dve je dodal v veleslalomu. Prvi mednarodni je dosegel leta 1991 v norveškem Hemsdalu z naslovom mladinskega svetovnega prvaka, v kateri disciplini?2.bo verjetno prvi po(2016/17), ki bo zdržal na klopi Olimpijinih košarkarjev celotno sezono. Kot pravi podvig pa lahko opredelimo vztrajnost, ki je v obdobju 2003-05 vodil Ljubljančane dve celi zaporedni sezoni. Od tedaj so v Tivoliju in Stožicah zamenjali kar 20 glavnih trenerjev moštva. Kdo je bil za krmilom, preden je Filipovski debitiral leta 2003?3. 25. aprila 1947 se je rodil zdaj žal že pokojni. Legendarni Nizozemec je sodil med nogometne genije, saj je bil korak pred svojim časom tako v igralskih dneh kot po prestopu med trenerje. Zadnjo uradno tekmo je odigral leta 1984, manj znano pa je, da se je za kratek čas upokojil že leta 1978 (pri 31 letih) in se vrnil na igrišča zaradi finančnih težav. Kam je vložil denar in izgubil milijone?