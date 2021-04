Na katerem slovenskem prizorišču se je pomladi 2006 boril Dejan Zavec?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza.



Pravilne rešitve prejšnjega kviza (17.4.):



1. A) Željko Pavličević; 2. A) 7; 3. C) 99.

A) Bill Johnson

B) Max Julen

C) Paola Magoni

A) Ptuj

B) Maribor

C) Ljubljana

A) 49

B) 55

C) 63

1. Pred natanko 35 leti smo v Delu objavili ekipo o novi vidni smučarski okrepitvi v Elanovih tekmovalnih vrstah. Proizvajalci smuči iz Begunj so bili najbolj ponosni zlasti na nepozabnegain domačega reprezentanta, toda poleg njiju so imeli še nekaj asov belih strmin – kdo je z zlato olimpijsko kolajno iz Sarajeva' 84 v aprilu '86 okrepil elanovce?2. V aprilu 2006 ni bilo več dvomov: naš vodilni boksarbo lovoriko medcelinskega prvaka združenj IBF in WBO branil v Sloveniji. Spektakel je bil napovedan za drugo polovico maja, torej en mesec po omenjeni potrditvi, katero prizorišče si je skupaj z organizatorjem izbral?3. V drugi polovici aprila 1986 je sloviti košarkarski zvezdnikzabeležil podvig, ki je še danes zapisan med rekordnimi dosežki na tekmah končnice v ligi NBA. Toda navzlic njegovemu izjemnemu večeru je Chicago izgubil proti Bostonu – koliko točk je za poražence zbral Jordan?