V katerih disciplinah vse je bila Tjaša Stanko slovenska prvakinja?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (2. 11.): 1. B) Sevilla, Spartak Moskva; 2. C) 37:0; 3. B) Na Bledu.

1. Danes praznuje 25. rojstni dan rokometašica Tjaša Stanko, ki se je s soigralkami iz slovenske reprezentance včeraj lotila nastopov na domačem evropskem prvenstvu. Mariborčanka v dresu ljubljanskega Krima Mercatorja je vsestransko športno nadarjena, pred popolno usmeritvijo v rokomet je bila tudi državna prvakinja med mlajšimi mladinkami v kar treh atletskih disciplinah: metu diska in kopja ter ...

A) Teku na 60 m

B) Suvanju krogle

C) Krosu

2. Krivulja dosežkov slovenske moške košarkarske reprezentance je bržkone najbolj pisana na svetu, v zadnjih petih letih nas je razveselila z imenitnimi uspehi, a tudi razočaranji. Jutri bosta minili natanko dve leti, odkar je Aleksander Sekulić postal njen 12. selektor. Nasledil je Rada Trifunovića in za začetek popeljal moštvo skozi kvalifikacije za letošnje evropsko prvenstvo. Proti komu je debitiral za krmilom?

A) Proti Ukrajini

B) Proti Avstriji

C) Proti Madžarski

3. Ukrajina je dala veliko odličnih nogometašev, med njimi je tudi Oleg Blohin, ki se je rodil na današnji dan pred 70 leti. Za reprezentanco Sovjetske zveze je igral na 112 tekmah in zabil 42 golov, uspešen je bil tudi v dresu matičnega Dinama iz Kijeva. Z njim je bil osemkrat prvak SZ, dvakrat pa je osvojil evropski pokalnih prvakov (1975 in 1986) in obakrat zabil gol v finalu. Kdo je bil tekmec ob drugem zmagoslavju?

A) Atletico Madrid

B) Porto

C) Ajax