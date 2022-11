Proti komu Mariborčani nazadnje med evropsko smetano?

1. Nogometaši Maribora se v teh dneh prebijajo skozi hudo krizo pomanjkanja rezultatov in so daleč od ravni, ki si jo želi armada vijoličnih navijačev. Še pred petimi leti pa so pod vodstvom trenerja Darka Milaniča igrali v prestižni ligi prvakov ter na praznični dan gostovali na slovitem Anfieldu v Liverpoolu. Kdo je bil takrat še v skupini z Mariborom in Liverpoolom?

A) Tottenham, Valencia

B) Sevilla, Spartak Moskva

C) Schalke, Brugge

2. Pred 40 leti v rednem delu sezone domače hokejsko prvenstvo ni posebej privabljalo pozornosti športne javnosti. Tako sta favorizirani moštvi Jesenic in Olimpije visoko premagovali tekmece. Železarji so v soboto, 31. oktobra 1982, nasuli rekordno število golov Vojvodin,. Kakšen je bil končni izid v Podmežakli?

A) 27:0

B) 32:0

C) 37:0

3. Pred natanko 20 leti so na svoj račun v naši deželi prišli predvsem ljubitelji šaha. Napočil je namreč čas šahovske olimpijade, dogodka izjemnih razsežnosti in lepe priložnosti za javnost pri nas, da od blizu spremlja najboljše, tako tudi slovenske adute.. Kje je bila takrat olimpijada?