V Laškem vsi slovenski olimpijci in tudi vrhunski Kitajci

Naslednja dva tedna, med 1. in 14. novembrom, bo Slovenija v organizaciji NTK Krka v Laškem gostila dva turnirja namiznoteniške serije WTT Contender. Po daljšem času bo na domačih tleh spet nastopil Bojan Tokić, igrala pa bosta še dva slovenska olimpijca, Deni Kožul in Peter Hribar. Četrtfinalist olimpijskega turnirja Darko Jorgić bo moral izpustiti prvi turnir zaradi klubskih obveznosti, bo pa nastopil na drugem naslednji teden.

Med prijavljenimi za oba turnirja pa je tudi vrsta drugih vrhunskih igralk in igralcev. Med njimi tudi iz Kitajske. Zgovoren je že podatek, da bo na drugem turnirju (od 8. do 14. novembra) Jorgić kot trenutno 23. igralec svetovne lestvice šele sedmi nosilec. Prvo ime obeh turnirjev bo Gaoyuan Lin, sedmi igralec sveta, na drugem se mu bo iz prve deseterice pridružil še Šved Mattias Falck (9.), bolje uvrščeni na svetovni lestvici ITTF od Jorgića pa so še Kitajca Jingkun Liang (11.) in Chuqin Wang (17.), Nigerijec Quadri Aruni (16.) in Francoz Simon Gauzy (19.).

Tudi Deni Kožul je letos igral na olimpijskih igrah v Tokiu. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Ne pomni, kdaj je igral v Sloveniji

»Niti sam se natančno ne spomnim, kdaj sem zadnjič igral v Sloveniji. Mislim, da je bilo to leta 2018, zato se nastopa veselim. V francoskem prvenstvu sem dobil oba svoja posamična dvoboja, obakrat pa je zmagala tudi moja ekipa Jura Morez. Mislim, da to za 41 let starega igralca ni slabo. Je pa tako, da se pri meni nikoli ne ve, kdaj bo prišel zadnji turnir, čeprav me zmage na olimpijskih igrah držijo pokonci,« je pred začetkom turnirja dejal izkušeni Bojan Tokić, ki bo v Laškem v dvojni vlogi, saj bo v kvalifikacijah vodil belgijske reprezentante, brata Robina in Laurensa Devosa ter Olava Kosolskyja.

Tudi v ženski konkurenci je prijavljenih nekaj vrhunskih namiznoteniških igralk. Sicer nekaj manj kot v moški, tudi pri dekletih pa bo močnejši drugi turnir. Obakrat bo prva nosilka Kitajka Yidi Wang, 11. igralka svetovne lestvice ITTF. Na prvem turnirju bo druga nosilka Adriana Diaz (18. igralka na lestvici ITTF) iz Portorika in tretja Romunka Bernadette Szocs (25.), na drugem pa bo druga nosilka Avstrijka Sofia Polcanova (16.) in tretja Nizozemka Britt Eerland (28.). Med 23 igralkami, ki jim ne bo treba igrati v kvalifikacijah, sta tudi Ana Tofant in Katarina Stražar.