V Podčetrtku evropski pokal, v Taškentu svetovno prvenstvo

Na bližnje svetovno prvenstvo v judu, ki ga bo med 6. in 13. oktobrom gostil Taškent, bo odpotovalo devet slovenskih reprezentantov. Med glavnimi slovenskimi aduti bo Andreja Leški (do 63 kg), ki bo v glavnem mestu Uzbekistana branila srebrno kolajno iz Budimpešte 2021.

Da lahko poseže visoko, je že dokazala tudi Kaja Kajzer (do 57 kg), lanska evropska podprvakinja iz Lizbone in petouvrščena z olimpijskih iger v Tokiu. Žlahtne kovine z velikih tekmovanj že ima tudi Maruša Štangar (do 48 kg), bronasta z evropskih iger v Minsku 2019 in letošnjih sredozemskih iger v Oranu.

Anka Pogačnik (do 70 kg) je aprila letos na prvenstvu stare celine rešila slovensko čast s tretjim mestom. V ženski konkurenci se bo od naših v Taškentu dokazovala tudi Patricija Brolih (do 78 kg).

Med moškimi se bodo ob Vitu Dragiču (nad 100 kg), letošnjem sredozemskem prvaku iz Orana, za čim boljše uvrstitve potegovali še David Štarkel (do 60 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg).

Za svetovno prvenstvo v uzbekistanski metropoli se je sicer prijavilo 572 judoistov in judoistk iz 86 držav.

Kar 35 slovenskih judoistov v Podčetrtku

V Podčetrtku pa bo ta konec tedna na sporedu 16. turnir za evropski pokal, ki ga skupaj prirejata Judo zveza Slovenije in klub Z'dežele Sankaku. Med 35 prijavljenimi slovenskimi tekmovalci in tekmovalkami, med katerimi prevladujejo mlajši borci, je sicer tudi Enej Marinič.