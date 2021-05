V Riminiju s starimi znanci in dolžniki Srbi

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo 28. maja v Riminiju igrala zgodovinsko prvo tekmo v okviru elitne lige narodov. Prvi tekmeci slovenske vrste bodo Srbi, zatem se bodo varovanci Alberta Giulianija v prvem sklopu pomerili še z Italijani in Poljaki.



V Riminiju bo vsaka reprezentanca odigrala 15 tekem.



Kot so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), bo uvod v ligo narodov ponovitev finala evropskega prvenstva leta 2019 v pariški dvorani Bercy. Takrat so bili uspešnejši srbski odbojkarji, ki so se veselili naslova. Drugi nasprotniki Slovencev bodo Italijani, 30. maja pa se bodo Slovenci pomerili še s svetovnimi prvaki Poljaki.



Po treh dneh premora bo nato 3. junija obračun Slovenije in Nizozemske, ki je v ligi narodov zamenjala Kitajsko, sledili bosta tekmi z Argentino in Nemčijo. V okviru tretjega tridnevnega sklopa, ki bo med 9. in 11. junijem, bodo Slovencem nasproti stali Kanadčani, Francozi in Rusi, četrti sklop tekem med 15. in 17. junijem pa prinaša tekme z Brazilijo, Avstralijo in Iranom.



Zadnje tri tekme rednega dela bodo na sporedu med 21. in 23. junijem, tekmeci Slovenije bodo Američani, Japonci in Bolgari. V Riminiju bo vsaka reprezentanca odigrala 15 tekem, sledili pa bodo zaključni boji najboljše četverice, ki bodo dali zmagovalca letošnjega tekmovanja.

