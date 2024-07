V Silverstonu premoč britanskih dirkačev, Russell spet na vrhu

Britanski dirkač George Russell (Mercedes), zmagovalec prejšnje dirke v Spielbergu, je dobil današnje kvalifikacije v Silverstonu pred jutrišnjo veliko nagrado Velike Britanije v svetovnem prvenstvu formule 1. Za njim sta se zvrstila rojaka Lewis Hamilton (Mercedes, + 0,171) in Lando Norris (McLaren, + 0,211).

Kvalifikacije na 12. postaji sezone so se začele v sončnem vremenu, a na še nekoliko razmočeni progi od dopoldanskega dežja, zato so dirkači sprva vozili na pnevmatikah za delno mokro stezo. Na svoj račun so prišli številni domači navijači, Russell pa si je po Kanadi še drugič letos privozil »pole-position«. To je njegov tretji najboljši štartni položaj v formuli 1. Nazadnje so trije Britanci prva tri mesta v kvalifikacijah osvojili davnega leta 1968 v Kyalamiju.

Norrisu bo družbo v drugi štartni vrsti delal trikratni svetovni prvak in vodilni v skupni razvrstitvi, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull, + 0,384), medtem ko je njegov mehiški moštveni sotekmovalec Sergio Perez že v prvem delu kvalifikacij končal v pesku in šele na 19. mestu.

George Russell je najbolje opravil s spremenljivimi razmerami v Silverstonu. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

V tretji vrsti bosta dirko začela Avstralec Oscar Piastri (McLaren) in Nemec Nico Hülkenberg (Haas), v četrti pa Španec Carlos Sainz mlajši (Ferrari) in Kanadčan Lance Stroll (Aston Martin).

Verstappen ima pred jutrišnjo dirko na vrhu seštevka 237 točk, Norris je pri 156, Monačan Charles Leclerc (Ferrari), ki se je moral v kvalifikacijah (te so se iztekle na suhi stezi) sprijazniti šele z 11. mestom, pa 150.

Dirka za VN Velike Britanije se bo jutri začela ob 16. uri.