V Tivoliju pravi spektakel in navdušenih 4000 navijačev

Odbojkarji ACH Volleyja so se hitro pobrali po porazu v uvodnem krogu lige prvakov v Perugii. Na prvi domači tekmi so v Tivoliju pred več kot 4000 gledalci s 3:1 (20, 22, -21, 13) premagali nemški powervolleys Düren, s katerim so zdaj izenačeni na drugem mestu skupine E z eno zmago in porazom.

Varovanci Radovana Gačiča so z zmago potrdili svoje napovedi, da se bodo borili za drugo mesto, ki vodi v izločilne boje. Za to so danes morali zmagati, svojo nalogo pa so uspešno opravili, pri tem pa so jim pomagali tudi gostje, ki so igrali brez dveh najboljših igralcev, reprezentanta Tobiasa Branda in čilskega korektorja Sebastiana Geverta.

ACH Volley : Düren 3:1 (20, 22, -21, 13) Dvorana Tivoli, gledalcev 4161, sodnika: Kovar (Češka), Vasileiadis (Grčija); ACH Volley: Mejal, Šket 11 (3 ase), Mašulović 7 (2 bloka), Todorović 1, Bošnjak, Koncilja 4 (1 as), Šestan, Kovačič, Gjorgiev 19 (1 as), Videčnik 8 (5 blokov), Kök 19 (3 bloke), Šen; powervolleys Düren: Batanov, Urban, Van der Ent 4 (3 ase), Röhrs 1 (1 as), John 13 (3 bloke), Andrae 9, Ernastowicz 18 (1 as), Andrei 2 (1 blok), Burggräf 1 (1 as), Pettersson 8 (4 bloke), Kocian-Falkenbach 2 (2 bloka).

Ljubljančani so se do zmage dokopali predvsem po zaslugi učinkovitega napada, v katerem sta glavno vlogo odigrala Matej Kök in Nikola Gjorgiev, oba sta dosegla 19 točk, Matic Videčnik pa se je izkazal s petimi bloki.

Gostitelji so tekmo začeli nervozno

Gostitelji so tekmo začeli nervozno, kot da bi jih presenetilo, da Nemci niso v popolni postavi. Luuc van der Ent je servisi poskrbel za vodstvo gostov s 5:1 in napovedal, da bodo imeli slovenski prvaki na sprejemu kar precej težav. Čeprav so jih imeli tudi po uvodu, pa so to uspešno prikrili z drugimi elementi. Predvsem blok je bil tisti, ki je vzpostavil rezultatsko ravnotežje, po izidu 17:17 pa so pobudo povsem prevzeli domači in z zanesljivo igro v končnici povedli z 1:0.

V drugem nizu pa so bili oranžni zmaji tisti, ki so na začetku ušli. Po seriji odličnih servisov so z asom Alena Šketa prišli do vodstva z 9:3, zanesljivo vodstvo pa držali do izida 16:11. Toda nato so Nemci dosegli štiri zaporedne točke, malo pozneje tudi izenačili na 17:17 in 18:18, izkušeni Šket pa je v končnici vendarle poskrbel, da je njegova ekipa vodila z 2:0.

To jo je nekoliko uspavalo, kar so tekmeci izkoristili in tretji niz odprli z visokim vodstvom. Gostitelji so jih sicer do konca lovili, toda do več kot točke zaostanka niso prišli. A najboljšo igro so prihranili za četrti niz, v katerem so tekmece povsem nadigrali.

»Izjemno vzdušje in poln Tivoli sta nas ponesla do prve zmage v letošnji ligi prvakov. Uvodna dva niza in prva polovica tretjega smo načeloma stvari nadzirali in bili korak pred nasprotnikom. Nato je sledil padec v igri, tekmec pa je z dobrim začetnim udarcem to s pridom izkoristil. Pomembno je, da smo se v četrtem nizu odzvali tako, kot se za ekipo ACH Volley spodobi in tekmo pripeljali v svojo korist,« je po tekmi domači trener Gačič. ACH bo tudi naslednjo tekmo lige igral doma, čez 14 dni v Tivoli prihaja turška ekipa Ziraat Bank Ankare.