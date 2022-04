V vroči Kaliforniji so ji glasni navijači dali krila

Pia Babnik je včeraj dopoldne z očetom pristala na brniškem letališču po dolgem potovanju iz Kalifornije, kjer je postavila nov mejnik v zgodovini slovenskega golfa. Kot da je fantastično nedeljsko tretje mesto med najboljšimi golfistkami sveta na uvodnem majorju sezone (The Chevron Championship) ekspresno arhivirala, čeprav je bila celo najmlajša igralka. Pičlih pet ur po prihodu je 18-letna Ljubljančanka že vadila na igrišču Golf kluba Trnovo, kjer je dobre volje in nasmejana namenila nekaj časa tudi bralcem Dela.

Sploh nimate pravega počitka po dolgem potovanju iz Los Angelesa. Kako to?

Najbolje je hitro premagati časovno razliko. Sicer imam zdaj malce več časa kot običajno, a takšen ritem mi najbolj ustreza. Za telo je tako in tako najbolje, da je v pogonu, če samo ležiš, to traja še dlje. Godi mi biti na zraku in vaditi.